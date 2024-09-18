Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посла РФ вызвали в МИД Британии из-за высылки дипломатов из Москвы

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с высылкой из Москвы группы британских дипломатов. В распространенном Форин оффисом заявлении утверждается, что этот эпизод стал частью «публичной кампании агрессии» против королевства.

Источник: AP 2023

В британском внешнеполитическом ведомстве также посчитали, что действия Москвы «противоречат обязательствам России в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Посольство РФ в Лондоне пока не прокомментировало вызов Келина в МИД королевства.

13 сентября анонимный представитель российских спецслужб в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что шестеро дипломатов Великобритании были высланы из страны, где уже стало невозможно мириться с британским шпионажем. 8 мая правительство королевства сообщило о высылке военного атташе РФ, который якобы являлся «незаявленным офицером военной разведки». Кроме того, было объявлено об ужесточении правил получения дипломатических виз россиянами и снятии дипломатического статуса с нескольких принадлежащих РФ объектов недвижимости в Великобритании, включая здания торгпредства и представительства военного атташе.

дипломатия