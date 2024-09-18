Посла РФ вызвали в МИД Британии из-за высылки дипломатов из Москвы

13 сентября анонимный представитель российских спецслужб в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что шестеро дипломатов Великобритании были высланы из страны, где уже стало невозможно мириться с британским шпионажем. 8 мая правительство королевства сообщило о высылке военного атташе РФ, который якобы являлся «незаявленным офицером военной разведки». Кроме того, было объявлено об ужесточении правил получения дипломатических виз россиянами и снятии дипломатического статуса с нескольких принадлежащих РФ объектов недвижимости в Великобритании, включая здания торгпредства и представительства военного атташе.