В Израиле заявили о начале новой фазы войны на севере





«Центр тяжести перемещается на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север. Я считаю, что мы находимся на пороге новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться», — сказал он.



По словам министра, цели Израиля в войне на севере «ясны и просты»: «безопасно вернуть жителей городов на севере в их дома». «Мы не забыли о заложниках и не забыли о своих задачах на юге. Это наш долг, и мы его выполняем одновременно», — добавил Галлант.



Ранее Ynet и Haaretz сообщили, что на фоне «пейджинговой атаки» ЦАХАЛ решила перебросить одно из своих подразделений — 98-ю дивизию — из сектора Газа на границу с Ливаном. Как отмечает Ynet, всего в секторе Газа было три дивизии ЦАХАЛ — 98-я, 162-я и 252-я. Первая состоит из бригад коммандос и парашютно-десантных войск. Решение о ее переброске было принято «в ожидании потенциальной эскалации».



Накануне в Ливане начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». В результате пострадали свыше 4 тыс. человек, еще 12 погибли. По данным Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов. «Хезболла» заявила, что Израиль ожидает «тяжелая расплата» за атаку с пейджерами.



Ранее сегодня в Ливане также начали взрываться рации и другие устройства с электронными компонентами. Турецкая Yeni Şafak сообщает, что помимо раций в Ливане взрывались скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Агентство Tasnim опубликовало видео с горящим скутером, а также сообщило о взрывах ноутбуков, радиоприемников и компьютеров в разных частях Ливана. По данным Al-Hadath, в автомобилях и скутерах взрывались беспроводные устройства.



С октября прошлого года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, «Хезболла» регулярно наносит «удары солидарности» по северным израильским районам, а ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Однако до последних дней Бейрут лишь единожды становился целью израильских атак: 30 июля в его пригороде был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр. В конце августа Израиль и ливанская группировка обменялись самыми значительными ударами с лета 2006 года, но избежали полномасштабной войны.



Haaretz накануне сообщала, что израильская разведка зафиксировала «необычные признаки» военных приготовлений «Хезболлы» на юге Ливана. Какие именно, газета не уточняла. По данным издания, ЦАХАЛ одновременно старается продемонстрировать сдержанность ради переговоров о соглашении по безопасности с ливанской группировкой, которые ведутся через посредников, но и изучает возможность нанесения упреждающего удара, чтобы не позволить «Хезболле» получить «военное или пропагандистское преимущество».