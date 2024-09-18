Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа конфликта

«Мы находимся в начале нового этапа войны. Мы переносим силы, ресурсы и энергию на север… Мы не забыли про заложников, и мы не забыли про свои задачи на юге — это наш долг, и мы его выполняем. Операцию (на севере — ред.) проводят все органы, и перед ней стоит ясная и простая задача — благополучно вернуть жителей населенных пунктов на севере в свои дома», — заявил министр, выступление которого транслировали израильские телеканалы.