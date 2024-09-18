Нетаньяху сделал первое публичное заявление после инцидентов в Ливане

«Я уже говорил, что мы благополучно вернем жителей севера в свои дома. И именно это мы и сделаем», — сказал Нетаньяху в 10-секундном обращении, видеозапись которого распространила канцелярия главы правительства.
Это было первое публичное выступление Нетаньяху с того момента, как в Ливане произошли инциденты с детонацией средств связи, используемых участниками шиитского движения «Хезболлах». 17 сентября множество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах Ливана. По данным Минздрава страны, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе 2 ребенка, в больницы с ранениями доставлены 2,8 тыс. человек. По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников «Хезболлах» весной этого года с уже встроенными в них взрывными устройствами.
Шиитское движение «Хезболлах» возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив «справедливым ответом». Ливанское правительство также обвинило в случившемся израильскую сторону. Власти еврейского государства происходящее напрямую никак не комментируют.
Обострение обстановки в регионе
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.
На этом фоне начался рост напряженности на ливано-израильской границе, где начались постоянные обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По заявлениям армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты «Хезболлах». Из приграничных районов на севере Израиля были эвакуированы более 80 тыс. человек.