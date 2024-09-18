Нетаньяху сделал первое публичное заявление после инцидентов в Ливане

Это было первое публичное выступление Нетаньяху с того момента, как в Ливане произошли инциденты с детонацией средств связи, используемых участниками шиитского движения «Хезболлах». 17 сентября множество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах Ливана. По данным Минздрава страны, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе 2 ребенка, в больницы с ранениями доставлены 2,8 тыс. человек. По одной из версий, инцидент стал результатом кибератаки, а пейджеры завезли в Ливан для сторонников «Хезболлах» весной этого года с уже встроенными в них взрывными устройствами.