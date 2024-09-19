Губернатор Андрей Бочаров принял участие во встрече с Президентом России

Владимир Путин поздравил вновь избранных руководителей регионов РФ.
«Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы, — констатировал глава государства. — И, что имеет особое значение, при высокой, причем самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке. Наши граждане знают, понимают, насколько это важно — участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня».
Владимир Путин считает, что активное участие россиян в выборном процессе доказывает их понимание собственной ответственности за судьбу страны в переломный период, когда определяется будущее России. Соответственно, и требования граждан страны к региональной власти выросли.
В ходе сеанса видео-конференц-связи Президент России перечислил задачи, стоящие перед губернаторами. Среди них — работа с полной отдачей в интересах страны и ее граждан, готовность к открытому и честному диалогу с населением, безусловное выполнение взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни.
Владимир Путин напомнил, что сейчас формируется облик новых нацпроектов — основных механизмов достижения масштабных стратегических целей. И во многом именно от работы регионов зависит, станет ли их реализация успешной.
«Вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям», — подчеркнул Владимир Путин. Он выразил уверенность, что реализацию нацпроектов главы регионов будут держать на личном контроле, тесно взаимодействуя с Правительством РФ и федеральными органами власти.
Президент также отметил важность именно комплексного развития — когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных, современных условий для жизни людей, семей с детьми; поддержкой предпринимательских инициатив; обменом лучшими практиками с другими регионами; созданием возможностей для открытия новых и модернизации действующих производств; раскрытием научно-технологического, а значит, и кадрового потенциала регионов.
Глава государства отметил значимость того вклада, который каждый регион вносит в общее дело, в общую победу, в поддержку тех людей, которые, не жалея себя, борются за Россию в ходе СВО.
«Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной. И, чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей каждый на своем месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей», — подвел итог Владимир Путин.
Добавим, по всем обозначенным Президентом России задачам в нашем регионе проводится комплексная работа. Для выработки дополнительных решений по задачам программ развития Волгоградской области и всех ее муниципалитетов на предстоящее десятилетие губернатор Андрей Бочаров инициировал проведение серии стратегических сессий.