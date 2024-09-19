Губернатор Андрей Бочаров принял участие во встрече с Президентом России

В ходе сеанса видео-конференц-связи Президент России перечислил задачи, стоящие перед губернаторами. Среди них — работа с полной отдачей в интересах страны и ее граждан, готовность к открытому и честному диалогу с населением, безусловное выполнение взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни.