Глава Самарской области принял участие во встрече Путина с избранными губернаторами

Владимир Путин поздравил участников мероприятия с избранием на должности руководителей субъектов страны. Глава государства также отметил, что выборы проходили при высокой явке. Кроме того, президент напомнил, что сейчас формируется новый облик национальных проектов — основных механизмов достижения масштабных стратегических целей. Их успех будет зависеть от реализации работы в регионах.