Глава Самарской области принял участие во встрече Путина с избранными губернаторами

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Видеоконференция прошла в честь избранных в ходе единого дня голосования.
Владимир Путин поздравил участников мероприятия с избранием на должности руководителей субъектов страны. Глава государства также отметил, что выборы проходили при высокой явке. Кроме того, президент напомнил, что сейчас формируется новый облик национальных проектов — основных механизмов достижения масштабных стратегических целей. Их успех будет зависеть от реализации работы в регионах.
— Вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям. И, безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле, действовать в тесной координации с Правительством, федеральными органами власти.
Кроме того, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело. Это касается вопросов, связанных с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, особенно всесторонняя помощь военнослужащим и ветеранам боевых действий.