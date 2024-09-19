Владимир Путин 19 сентября посетит оборонное предприятие в Петербурге

Рабочая поездка президента в Петербург продолжится осмотром оборонного предприятия. При этом обсуждение вопрос развития российской армии глава государства решил разделить на два дня. Внимание теме укрепления и повышения боеготовности ВС РФ уделили 18 сентября, работа продолжится 19 сентября на оборонном предприятии Петербурга.