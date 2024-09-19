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Владимир Путин 19 сентября посетит оборонное предприятие в Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 сентября посетит одно из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге.

Источник: Пресс-служба Президента России

О своих планах глава государства сообщил во время совещания по вопросам развития Вооружнных Сил в условиях спецоперации.

Рабочая поездка президента в Петербург продолжится осмотром оборонного предприятия. При этом обсуждение вопрос развития российской армии глава государства решил разделить на два дня. Внимание теме укрепления и повышения боеготовности ВС РФ уделили 18 сентября, работа продолжится 19 сентября на оборонном предприятии Петербурга.

Отметим, что прошедший день выдался насыщенным у главы государства. Господин Путин выступил перед участниками четвертого Евразийского женского форума, а позже провел совещание с избранными главами субъектов РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что российский лидер призвал губернатора Петербурга Александра Беглова сделать все, чтобы оправдать доверие жителей города.

Путин Владимир