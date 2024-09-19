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Путин: калининградцы должны чувствовать себя частью России

Встреча Владимира Путина и новоизбранных губернаторов прошла в формате видеоконференции.

Источник: Янтарный край

«Обозначил несколько целей и задач. Одни из них — безопасность, в том числе продовольственная, транспортная доступность региона, выравнивание экономических условий. Как и сказал президент, чтобы калининградцы чувствовали себя частью России по всем направлениям», — прокомментировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Путин при этом выразил желание, чтобы калининградцы чувствовали себя частью России.

«От вас ждут работы с полной отдачей в интересах страны и её граждан, готовности к открытому, честному, постоянному диалогу с людьми, безусловного выполнения всех взятых на себя обязательств, конкретных действий, направленных на социально-экономическое развитие регионов, на повышение уровня и качества жизни».

заявил президент России

«Впереди много работы по реализации планов, поставленных президентом. Обещаю оправдать доверие президента и жителей региона».

заключил Беспрозванных
Путин Владимир