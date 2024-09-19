Путин: калининградцы должны чувствовать себя частью России

«Обозначил несколько целей и задач. Одни из них — безопасность, в том числе продовольственная, транспортная доступность региона, выравнивание экономических условий. Как и сказал президент, чтобы калининградцы чувствовали себя частью России по всем направлениям», — прокомментировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.