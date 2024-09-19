В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун

Против данной инициативы высказались 220 членов нижней палаты конгресса, контролируемой республиканцами, 202 поддержали. Два конгрессмена воздержались от голосования.
Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу, то есть произойдет «шатдаун», в начале октября.
Ранее в Белом доме пообещали, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода.
В администрации Байдена заявляли, что краткосрочное финансирование является противоположностью эффективному управлению и наносит удар по обеспечению национальной безопасности страны, поскольку «подорвет наше оборонное превосходство в сравнении с КНР, подорвет нашу готовность и не даст нашим военным необходимую им поддержку».