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В конгрессе заблокировали законопроект, призванный не допустить шатдаун

ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Палата представителей США в среду заблокировала предложенный республиканцами законопроект о временном финансировании американского правительства до марта 2025 года, призванный предотвратить вынужденную приостановку его работы (шатдаун).

Источник: AP 2023

Против данной инициативы высказались 220 членов нижней палаты конгресса, контролируемой республиканцами, 202 поддержали. Два конгрессмена воздержались от голосования.

Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу, то есть произойдет «шатдаун», в начале октября.

Ранее в Белом доме пообещали, что президент США Джо Байден планирует наложить вето на предложенный республиканцами в палате представителей проект краткосрочного бюджета, который обеспечит работу правительства на предстоящие полгода.

В администрации Байдена заявляли, что краткосрочное финансирование является противоположностью эффективному управлению и наносит удар по обеспечению национальной безопасности страны, поскольку «подорвет наше оборонное превосходство в сравнении с КНР, подорвет нашу готовность и не даст нашим военным необходимую им поддержку».

закон
бюджет
экономика