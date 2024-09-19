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Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Источник: Российская газета

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон. Об этом сообщает агентство Reuters.

Журналист поинтересовался у Трампа, встретится ли он с украинским политиком на следующей неделе.

«Вероятно да», — ответил республиканец, не уточнив при этом, где и когда именно это может произойти, пишет ТАСС.

Между тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не смог подтвердить встречу на следующей неделе Зеленского с президентом США Джо Байденом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский отправится в США, чтобы лично просить у Байдена разрешение наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. Он также намерен представить свою стратегию кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.