Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон. Об этом сообщает агентство Reuters.
Журналист поинтересовался у Трампа, встретится ли он с украинским политиком на следующей неделе.
«Вероятно да», — ответил республиканец, не уточнив при этом, где и когда именно это может произойти, пишет ТАСС.
Между тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не смог подтвердить встречу на следующей неделе Зеленского с президентом США Джо Байденом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский отправится в США, чтобы лично просить у Байдена разрешение наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием. Он также намерен представить свою стратегию кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.