Глава одного из районов Хабаровского края отправится добровольцем на СВО

Андрей Черепанов родился в поселке Майский Советско-Гаванского района. С 2020 по 2021 годы был председателем совета депутатов рабочего поселка Майский, с 2021 по 2023 годы — его главой. В 2023 году избран жителями Советско-Гаванского района главой муниципалитета, который возглавил 22 сентября того же года.