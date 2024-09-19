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Глава одного из районов Хабаровского края отправится добровольцем на СВО

Он уже написал заявление об отставке.

Источник: правительство Хабаровского края

Глава Советско-Гаванского района Андрей Черепанов отправится добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Чиновник уже написал заявление о своей отставке. Собрание депутатов Советско-Гаванского района рассмотрит его 20 сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Андрей Черепанов родился в поселке Майский Советско-Гаванского района. С 2020 по 2021 годы был председателем совета депутатов рабочего поселка Майский, с 2021 по 2023 годы — его главой. В 2023 году избран жителями Советско-Гаванского района главой муниципалитета, который возглавил 22 сентября того же года.