Трамп заявил о вероятной встрече с Зеленским на следующей неделе

«Вероятно, да», — так Трамп ответил на вопрос журналиста Reuters о том, состоится ли встреча с Владимиром Зеленским. Иных подробностей он не привел.
В рамках визита в США Владимир Зеленский должен выступить на Неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, встретиться с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса от обеих партий. Господин Зеленский совершит поездку в СГА второй раз с февраля 2022 года. Последний его визит в Вашингтон состоялся в декабре 2022 года.
16 сентября Владимир Зеленский заявлял, что на следующей неделе намерен представить союзникам «план победы Украины». Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона ознакомлена с планом и считает, что он может сработать.