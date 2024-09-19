Олбани
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о вероятной встрече с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. На это время у господина Зеленского запланирован визит в США для участия в заседании Совбеза ООН.

Источник: Reuters

«Вероятно, да», — так Трамп ответил на вопрос журналиста Reuters о том, состоится ли встреча с Владимиром Зеленским. Иных подробностей он не привел.

В рамках визита в США Владимир Зеленский должен выступить на Неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, встретиться с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса от обеих партий. Господин Зеленский совершит поездку в СГА второй раз с февраля 2022 года. Последний его визит в Вашингтон состоялся в декабре 2022 года.

16 сентября Владимир Зеленский заявлял, что на следующей неделе намерен представить союзникам «план победы Украины». Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона ознакомлена с планом и считает, что он может сработать.

Трамп Дональд