Трамп заявил о вероятной встрече с Зеленским на следующей неделе

В рамках визита в США Владимир Зеленский должен выступить на Неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, встретиться с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса от обеих партий. Господин Зеленский совершит поездку в СГА второй раз с февраля 2022 года. Последний его визит в Вашингтон состоялся в декабре 2022 года.