Лидер Южной Кореи пригрозил КНДР последствиями в случае опасности для Сеула

Южнокорейский президент также сказал, что не видит «причин беспокоиться» из-за проекта по строительству двух новых энергоблоков на АЭС «Дукованы» в Чехии, поскольку Республика Корея и США работают над созданием «дружелюбной атмосферы» в ядерной отрасли. Южнокорейский консорциум во главе с компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) выиграл тендер, но в конце августа американская компания Westinghouse подала жалобу властям Чехии, считая, что KHNP не располагает лицензией на технологии, которые планирует применить при возведении новых блоков на АЭС «Дукованы».