Хабаровчане верят делам: Демешин доложил Путину о приоритетах в работе на посту губернатора

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в режиме видеоконференции встретился с главами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе единого дня голосования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», национальный лидер поздравил руководителей регионов с избранием на должности. В числе губернаторов-дальневосточников к президенту обратился Дмитрий Демешин, который по итогам выборов получил 81% поддержки избирателей.
По словам губернатора Хабаровского края, результаты, полученные в ходе голосования, прежде всего, связаны с рейтингами Владимира Путина как главы государства и, самое главное, государственной политикой, которая проводится в стране. Дмитрий Демешин особо подчеркнул, что хабаровчане верят делам и видят разворот экономик России на Восток. Отметил губернатор и систему господдержки, которая действует на Дальнем Востоке — она также оправдывает ожидания к позитивным изменениям населения.
— Очень важна консолидация всего общества, и выборы это показали. В Хабаровском крае проведено 43 разных уровня выборов. Это выборы губернатора края, депутатов городов Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, районов и мэров Комсомольска и Амурска. Все они уверенно показали консолидацию общества именно вокруг государственной политики, сплоченность ради нашей общей победы. Если раньше в Хабаровском крае ориентирование было больше всё-таки на конкуренцию между партиями, то сейчас основной ориентир, и я это увидел, объездив практически все районы, именно на государственную политику, которую вы проводите.
Я уверен, что развивать край мы будем вместе с людьми. Очень большой запрос у людей на то, чтобы здравые инициативы, которые они заявляют по улучшению жизни в каждом районе, в дальнем селе, и у меня кампания проходила в Хабаровском крае — «Нет окраин», оказалось, этот лозунг исключительно востребован, и люди, конечно, хотят помогать нам развивать промышленность, бизнес, образование, спорт, культуру. В Хабаровском крае окраин не будет, мы это докажем делами.
Владимир Владимирович, хочу передать вам спасибо большое в том числе и от жителей, всем коллегам. Мы не подведём. Служение России — ориентир в жизни большинства, абсолютного большинства хабаровчан, — сказал Дмитрий Демешин в своём обращении к главе государства.
В свою очередь Владимир Владимирович Путин отметил, что на Восточном экономическом форуме обсуждались перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности. Президент напомнил, что сейчас формируется облик новых национальных проектов — основных механизмов достижения масштабных стратегических целей.
И успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах. Глава государства рассчитывает, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вновь избранные руководители регионов будут держать на личном контроле, действуя в тесной координации с правительством страны, федеральными органами власти.
— Когда-то было сказано, что Россия будет прирастать Сибирью. Сегодня для нас очевидно, что не только Сибирью, но и Дальним Востоком. Просто огромные, неисчерпаемые ресурсы, пространство колоссальное. Есть над чем работать не одно десятилетие. И конечно, то, что было заложено нашими предшественниками, должно быть по максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов сегодня, особенно в уровне жизни людей, и создать предпосылки для развития в будущем. Всё для этого есть. Мы и дальше будем ресурсы сосредотачивать на этом направлении. Я желаю Вам успехов, — добавил Владимир Путин.
Работа президента и губернатора Демешина тесно синхронизированы. Ранее Владимир Путин в ходе общения с главой региона поставил ему ряд четких задач, которые Дмитрий Демешин будет реализовывать в ближайшие годы. Поддержку Хабаровскому краю Президент вновь озвучил и накануне, отметив, что дальневосточный макрорегион имеет колоссальные перспективы.
В ходе встречи с главой государства Дмитрий Демешин еще раз озвучил свой главный тезис, с которым шел на выборы, — «Нет окраин». Именно на него новый губернатор края будет опираться в своей работе. Судя по формату встречи, поддержку Дмитрию Демешину в его работе продолжит оказывать и Президент. Тем более, что опережающее развитие Хабаровского края полностью укладывается в логику объявленного Путиным «разворота на Восток».