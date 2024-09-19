Хабаровчане верят делам: Демешин доложил Путину о приоритетах в работе на посту губернатора

— Когда-то было сказано, что Россия будет прирастать Сибирью. Сегодня для нас очевидно, что не только Сибирью, но и Дальним Востоком. Просто огромные, неисчерпаемые ресурсы, пространство колоссальное. Есть над чем работать не одно десятилетие. И конечно, то, что было заложено нашими предшественниками, должно быть по максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов сегодня, особенно в уровне жизни людей, и создать предпосылки для развития в будущем. Всё для этого есть. Мы и дальше будем ресурсы сосредотачивать на этом направлении. Я желаю Вам успехов, — добавил Владимир Путин.