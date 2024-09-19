Новые лица Иркутской думы: Оксана Жучкова в Свердловском округе

— Несмотря на то что вы новый депутат, вы в этом округе Иркутска уже порядка 10 лет, знаете его проблемы хорошо, можно сказать буквально прикоснулись к ним сердцем и руками. Поэтому понимаете, как обеспечить преемственность в работе с жителями округа, как успешно продолжить то, что было начато еще вашим предшественником Максимом Девочкиным.
— Конечно, это так. Работы в округе проведено очень много, но и предстоит сделать еще многое. Эти выборы дали нам новый импульс. Мы увидели большое желание жителей округа совместно решать все вопросы. Появились новые группы активных жителей, среди которых, что очень радует, появилась молодежь.
— Какие основные задачи в округе вы видите для решения — из тех, что были начаты еще в предыдущем созыве?
— В работе у нас две большие задачи, поставленные для осуществления еще в 2019 году. Первая из них — строительство нашей поликлиники № 5: детской поликлиники и женской консультации на месте снесенного кинотеатра «Чайка». Эта работа будет продолжена уже целой командой городских и областных депутатов Заксобрания, в том числе моими коллегами Ольгой Клевцовой, Алексеем Колмаковым, депутатами Законодательного Собрания Максимом Девочкиным и Сергеем Баляскиным. Мы будем работать уже в связке, поэтому наша поликлиника будет построена — это реальная, осуществимая задача.
Вторая большая задача — школа. Решение такое: здание на ул. Мелентьева, решение о строительстве которой вышло на финишную прямую, подрядчик определен и строительство начнется в ближайшее время, займет лицей, а здание школы № 62 полностью будет занято этой школой, и наши дети будут получать знания в более комфортных условиях. Это сложные задачи, они занимают много сил и времени, но за восьмой созыв они будут решены.
Конечно, мы продолжим работать с общественными пространствами. В этом году к нам обратился будущий архитектор — студент ИРНИТУ 3-го курса, который начертил благоустройство территории остановки «Жуковского». Этот проект мы будем подавать на «Народные инициативы» и надеемся, что победим. Он касается территории вдоль улицы Лермонтова с переходом на улицу Жуковского и уходит на улицу Гоголя. Там появятся дорожки, которые позволят развести пассажиропоток удобно — по уже протоптанным людьми направлениям, что важно учесть. Одну пешеходную дорожку оставим вдоль дороги, далее делаем «народную тропу» чуть ниже и еще одну — еще ниже, она подойдет к домам. В этом месте находятся торговые точки, и жителям удобно, возвращаясь домой, заходить и что-то нужное покупать.
Ближе к ул. Гоголя, 79 есть небольшой участок, где мы планируем сделать промежуточную точку отдыха, камерную рекреационную зону, а ближе к улице Лермонтова, где хаотично расставлены торговые точки, мы выстроим их в одну линию и приведем их внешний вид в единый стиль, организуем подход к ним.
Остановочный пункт здесь хочется сделать обогреваемым, с зоной Wi-Fi, чтобы студентам и жителям было удобно. Сделаем там хорошее освещение и зону, где студентам можно посидеть, пообщаться — встретиться на перепутье нескольких дорог.
Еще одно предложение поступило к нам от активных жителей и студентов ИРНИТУ: у нас есть кирпичная стена рядом с садиком № 37, нам предложили сделать на ней роспись, чтобы было красиво. Студенты ИрГУПСа тоже проявляют активность, они сами предлагают сделать пешеходные переходы с кнопкой вызова в наиболее напряженных местах движения транспорта, чтобы было безопаснее переходить дорогу.
— Вы планируете расширять эту работу с молодежью?
— Мы проводим с ними встречи, ректораты вузов открывают нам доступ к своим студентам. Студенты принимают активное участие в голосовании за «Народные инициативы».
Для молодежи многое делается. Сейчас у нас появилась новая смотровая площадка на Чернышевского, по проекту «Комфортная среда» — от ИрГУПСа вниз. Мы делаем последние штрихи в этом месте, устанавливаем качели, скоро там появится бинокль, через который можно полюбоваться видом на той стороне города через реку Ангару, и будем открывать площадку в ближайшее время.
Недалеко от смотровой площадки устроен скверик — на ул. Герцена, очень уютный и аккуратный. Молодежь там все время проводит время: вид на Ангару очень красив, плюс романтика стука железнодорожных колес, утром красивые туманы над рекой — молодые пары все время в этом скверике гуляют. Да и пожилые жители округа тоже туда приходят.
В этом году началось благоустройство от ул. Игошина до ул. Колхозной, напротив ИРНИТУ. Там установлены светильники, заменено тротуарное покрытие. Будут установлены лавочки, урны, информационные стенды, появятся парковки для электросамокатов.
— Кроме крупных проектов, какие у вас еще заботы в округе?
— Текущие основные задачи остаются — это благоустройство дворов наших многоквартирных домов, асфальтирование дорог и тротуаров, ремонт подпорных стен и лестниц — с течением времени что-то приходит в негодность, что-то требует ремонта, что-то приходится делать с нуля. Лестницы, например, приходят в негодность. Поэтому поддержание благоустройства дворов в округе остается большой и важной задачей. Сюда же мы относим и создание новых пешеходных дорожек — в наказах наших жителей было много предложений на эту тему: освещение улиц, обрезка деревьев, которые за лето ощутимо разрослись.
Во всех этих делах депутат является и связующим, и координирующим звеном, и эту работу, конечно, мы продолжим, тем более что избирательная кампания нас с жителями еще больше сдружила.
— Вся работа депутата — это точечная работа. И без активности жителей депутату, наверное, иногда трудно определить, что в первую очередь необходимо сделать.
— Поэтому я всегда на встречах с жителями говорю: «Дайте нам точку входа для решения того или иного вопроса, скажите, что вы хотите». Часто приходится искать компромисс между желаниями жителей разных возрастов — молодым семьям нужна детская площадка, а пенсионерам нужно совсем другое.
Наша другая проблема, которую мы тоже решаем, — это распитие спиртных напитков молодежью и шумное времяпрепровождение. Здесь мы работаем с экипажами ППС — просим чаще бывать в таких местах, где происходят такие моменты, особенно если это происходит на детских площадках. Нам все такие точки известны. Мы проводим разъяснительную работу с молодежью.
Работа депутата — это не только жители, это и все органы власти, потому что мы осуществляем взаимодействие власти и жителей, чтобы как можно быстрее решить проблему жителей.
— Помимо таких дел, у вас наверняка есть направления в работе, которые помогают людям найти себя, получить материальную и эмоциональную поддержку.
— В этом плане, конечно, помогает Благотворительный фонд Семьи Девочкиных. Я в фонде уже 10 лет, поэтому все направления его работы мне отлично известны. Деятельность фонда направлена на то, чтобы помогать населению. Кроме основных дел, мы проводим много просветительской работы, это и различные мастер-классы, встречи со специалистами, встречи с администрацией города. Например, совсем недавно у нас была проведена встреча со специалистами Свердловской администрации, специалистами управляющей компании «Западное управление ЖКС» и активными жителями. Мы проводили обучающий семинар для активных жителей об установке детских и спортивных площадок. Встреча была очень продуктивна и важна, как результат у нас появилось три группы активных жителей — представителей молодых семей, которые хотят у себя во дворах в 2025 году видеть новые детские площадки.
— Сейчас с СВО будут возвращаться наши защитники. Как вы планируете с ними проводить работу по ресоциализации, возвращению их к мирной жизни?
— Мы, конечно, будем вовлекать их в работу в округе — если у них будет такое желание. Будем приглашать для них специалистов (по потребности). В этом как раз поможет фонд. Будем искать разные формы взаимодействия с участниками СВО.
Я думаю, что в связи с этим праздник 23 Февраля будет еще более востребован, и конечно, мы будем и поздравлять участников и привлекать их к патриотической работе со школьниками, с молодежью. Для участников СВО будет важно почувствовать себя востребованными, получить ту долю уважения и поддержки, в которой они нуждаются после возвращения.
— Расскажите о себе. Избирателю всегда интересно узнать о том, чем живет депутат, чем увлечен.
— Баланс между работой депутата как общественной жизнью, работой и семьей нужно соблюдать. Мне очень повезло с моей семьей, которая меня очень поддерживает во всех моих начинаниях. У меня очень активный муж, который меня поддерживает — и всегда так было. Моя активность — спорт. Люблю лыжи, коньки, бассейн. Еще — прогулки, встречи с друзьями. Семья, спорт и друзья — все это помогает восстановить внутренний баланс.
Семейные традиции у нас, конечно, есть — вечерние ужины вместе с мужем, дочь у нас взрослая, живет отдельно, но рядом. Рядом старшая сестра живет. Поэтому мы часто собираемся все вместе, ездим куда-нибудь: в поход, за грибами-ягодами. Мы с сибирскими привычками — я из Братска, муж из Усть-Илимска. Сильный северный народ.
Все семейные праздники — с родителями, которые становятся все старше. Эти традиции видит дочь. Она уже окончила университет, работает в клинике. Дочь помогала мне в избирательной кампании. Это было так бесценно: «Я тебе привезла горячий чай — выходи». Вот оно, счастье в мелочах.
Муж — предприниматель и тоже активно поддерживал меня в избирательной кампании. Мы все активные и легкие на подъем люди. Все мои друзья — это и мои помощники, есть специалисты, которые нужны людям, и они всегда готовы помочь — это и психологи, и врачи, и юристы, готовые всегда безвозмездно проконсультировать жителей округа по моей просьбе. Мне очень повезло с друзьями и с моей семьей.
— Какую книгу вы сейчас читаете? Какую культурную жизнь ведете?
— Я решила перечитать «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Я к этой книге возвращаюсь уже третий раз и каждый раз нахожу что-то новое и ценное для себя.
Люблю музыку, она помогает восстановиться, поднять настроение с утра, если утро не совсем задалось.
— Ваш девиз?
— Вместе мы можем больше!