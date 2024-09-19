Новые лица Иркутской думы: Оксана Жучкова в Свердловском округе

— В этом плане, конечно, помогает Благотворительный фонд Семьи Девочкиных. Я в фонде уже 10 лет, поэтому все направления его работы мне отлично известны. Деятельность фонда направлена на то, чтобы помогать населению. Кроме основных дел, мы проводим много просветительской работы, это и различные мастер-классы, встречи со специалистами, встречи с администрацией города. Например, совсем недавно у нас была проведена встреча со специалистами Свердловской администрации, специалистами управляющей компании «Западное управление ЖКС» и активными жителями. Мы проводили обучающий семинар для активных жителей об установке детских и спортивных площадок. Встреча была очень продуктивна и важна, как результат у нас появилось три группы активных жителей — представителей молодых семей, которые хотят у себя во дворах в 2025 году видеть новые детские площадки.