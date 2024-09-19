«Мы будем увеличивать количество пахотных земель в крае»: Демешин посетил район имени Лазо

18 сентября Дмитрий Демешин посетил с рабочим визитом район имени Лазо, где проинспектировал ход реализации проекта по созданию системы мелиорации в окрестностях села Зоевка. Его начали еще в 2021 году. За два года работы предприятие «Сервис-Агро» ввело в оборот порядка 1,5 тысячи гектаров. Сейчас здесь выращивают овес, гречиху и сою. В перечне работ — расчистка земли от деревьев и кустарников, обустройство водоотводных каналов. Представители компании обещают, что к концу года площадь пригодных для сельского хозяйства земель вырастет до двух тысяч гектаров. Всего же к 2027 году в оборот введут 5,8 тысячи гектаров.