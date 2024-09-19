«Мы будем увеличивать количество пахотных земель в крае»: Демешин посетил район имени Лазо

Вопреки заявлениям скептиков губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин даже после официального избрания на должность не сбавил темпы рабочих поездок по территории региона. Более того — именно сейчас он особенно вдумчиво и предметно объезжает районы, нацеливаясь на решение конкретных отраслевых проблем. Неизменно губернатор консультируется с представителями отраслей, которые как никто другой знают о реальном положении дел.
18 сентября Дмитрий Демешин посетил с рабочим визитом район имени Лазо, где проинспектировал ход реализации проекта по созданию системы мелиорации в окрестностях села Зоевка. Его начали еще в 2021 году. За два года работы предприятие «Сервис-Агро» ввело в оборот порядка 1,5 тысячи гектаров. Сейчас здесь выращивают овес, гречиху и сою. В перечне работ — расчистка земли от деревьев и кустарников, обустройство водоотводных каналов. Представители компании обещают, что к концу года площадь пригодных для сельского хозяйства земель вырастет до двух тысяч гектаров. Всего же к 2027 году в оборот введут 5,8 тысячи гектаров.
Во время поездки глава региона побеседовал с генеральным директором «Сервис-Агро» Игорем Капыриным, который заверил, что после завершения мелиоративных работ на этом же участке компания построит животноводческую ферму молочного направления, зернохранилище и овощехранилище.
«Президент задавал мне вопрос о том, как мы вовлекаем земли в сельскохозяйственный оборот, развиваем животноводство и растениеводство. Это задача для министра сельского хозяйства, заместителей председателя правительства и всех глав. И на следующей встрече с президентом я ему буду это докладывать, в том числе на вашем примере», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Проект поддерживается средствами из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, краевая машинно-тракторная станция предоставляет компании «Сервис-Агро» свою технику.
«В Хабаровском крае нужно увеличивать количество пахотных земель. Мы видим, что мелиоративная работа идет уверенно. До 500 миллионов рублей уже сельхозпроизводитель сюда вложил, государство до 50% субсидирует их. В частности, из нашего и федерального бюджета нашему сельхозпроизводителю субсидиями возвращено более 106 миллионов рублей. И, конечно, мы рассчитываем на то, что проект будет масштабироваться, и вскоре мы увидим здесь животноводческий комплекс, который будет для хабаровчан и жителей прилегающего района поставлять молоко», — отметил Дмитрия Демешин.
Всего в этом году в рамках госпрограммы в Хабаровском крае введут в оборот 1,7 тысячи гектаров сельхозземель. В следующем — еще две тысячи. Напомним, новая мера господдержки действует с 2022 года. Она охватывает кадастровые работы для неразграниченных земель. А с 2023 года выдаются субсидии на возмещение затрат муниципалитетов по постановке на учет бесхозяйных мелиоративных систем. В этом году ввели гранты на расчистку мелиоративных каналов.