Игорь Кобзев: закон о твёрдом топливе для льготников даст хороший эффект

18 сентября на сессии законодательного собрания Иркутской области рассмотрели закон о предоставлении мер поддержки льготникам для покупки и доставки твёрдого топлива, сообщили irk.aif.ru в региональном правительстве. Закон областные парламентарии разработали вместе с мэрами.
По федеральному закону, чтобы получить компенсацию за покупку дров или угля, льготник должен предоставить в органы соцзащиты официальные документы, подтверждающие сделку. Но если в районе нет официального поставщика, получить субсидию становится невозможно.
Теперь получатель льготы сможет выбрать: ежемесячная выплата или компенсация фактических затрат. Получить выплаты можно задним числом — за период с 1 января 2024 года. «С этой проблемой ко мне часто обращались жители. Эта инициатива действительно будет иметь хороший социальный эффект», — отметил Игорь Кобзев.
Компенсацию расходов на печное топливо получает около 74 тысяч жителей Прианграья.