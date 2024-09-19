Игорь Кобзев: закон о твёрдом топливе для льготников даст хороший эффект

Теперь получатель льготы сможет выбрать: ежемесячная выплата или компенсация фактических затрат. Получить выплаты можно задним числом — за период с 1 января 2024 года. «С этой проблемой ко мне часто обращались жители. Эта инициатива действительно будет иметь хороший социальный эффект», — отметил Игорь Кобзев.