Bloomberg: Харрис намерена встретиться с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в президенты от демократов США Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, когда он прибудет с визитом в Вашингтон. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. Ранее о вероятной встрече с господином Зеленским заявлял кандидат от республиканцев Дональд Трамп.