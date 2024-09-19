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Bloomberg: Харрис намерена встретиться с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в президенты от демократов США Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, когда он прибудет с визитом в Вашингтон. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. Ранее о вероятной встрече с господином Зеленским заявлял кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Источник: AP 2023

По словам собеседника агентства, встреча с Владимиром Зеленским нужна Харрис для «расширения своего внешнеполитического профиля». В материале Bloomberg говорится, что в рамках визита в США Владимир Зеленский намерен поделиться с президентом Джо Байденом планом по урегулированию конфликта. По данным агентства, украинский президент также «стремится поделиться своими планами» с Харрис и Трампом.

Кроме того, источники Bloomberg утверждают, что на встречах в США Владимир Зеленский планирует «настаивать на членстве в НАТО и Европейском союзе», а также на соглашениях в сфере экономики и безопасности. Украинский президент также намерен обсудить вопрос поставок более современного оружия.

Ранее Дональд Трамп в разговоре с журналистом Reuters заявил, что на следующей неделе, вероятно, встретится с Владимиром Зеленским. Подробностей он не сообщил. О запланированной в Вашингтоне встрече Камалы Харрис и Владимира Зеленского 18 сентября писал со ссылкой на источники телеканал CNN.

В рамках визита в США Владимир Зеленский должен выступить на Неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, встретиться с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса от обеих партий. Господин Зеленский совершит поездку в США второй раз с февраля 2022 года. Последний его визит в Вашингтон состоялся в декабре 2022 года.