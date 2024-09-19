В обновлённой Закдуме Хабаровского края будет пять фракций

Законодательная дума Хабаровского края нового созыва после сентябрьских выборов по своей структуре будет очень похожа на Госдуму России. В ней будет столько же фракций, которые будут представлены теми же самыми партиями. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.