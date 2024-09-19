В обновлённой Закдуме Хабаровского края будет пять фракций

Законодательная дума Хабаровского края нового созыва после сентябрьских выборов по своей структуре будет очень похожа на Госдуму России. В ней будет столько же фракций, которые будут представлены теми же самыми партиями. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
Накануне после общего собрания избранных депутатов состоялась встреча оргкомитета по подготовке первого рабочего заседания Законодательной думы нашего региона. Её участники отметили, что в краевом парламенте официально зарегистрировано пять фракций. Они сформированы исходя из партийной принадлежности депутатов.
Самой многочисленной стала фракция «Единой России». Подавляющее большинство депутатов восьмого созыва Закдумы — аж 28 из 36 всех парламентариев. Вторую по численности фракцию образовали представители ЛДПР (пять человек). Напомним, в думе прошлого созыва они были в подавляющем большинстве. Ещё три фракции представлены по одному депутату. Это КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».
Организационный комитет также определил, что первое рабочее заседание Закдумы нового созыва состоится 26 сентября. На нём депутатам предстоит избрать председателя, его заместителей, определиться с составами и руководством комитетов, а также назначить сенатора от регионального парламента в Совет Федерации.