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Песков прокомментировал возобновление публикаций на YouTube-канале Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пресс-служба Кремля возобновила публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление видеохостинга. По словам Пескова, Кремль использует все способы для распространения информации о работе президента.

Источник: Shutterstock

Возобновление постинга на YouTube-канале пресс-службы Песков прокомментировал в разговоре с журналистом ТАСС. На вопрос о том, связано ли «оживление» канала с необходимостью лучше доносить точку зрения России до западных зрителей, пресс-секретарь ответил утвердительно.

Аккаунт пресс-службы Кремля на YouTube называется Kremlin. Он был создан в декабре 2005 года (через 10 месяцев после запуска хостинга). На канале 244 тыс. подписчиков. Из описания следует, что канал «транслирует обращения и комментарии президента России». Всего на канале опубликовано 924 видео.

Канал возобновил постинг 5 сентября, опубликовав полную запись пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) на английском и русском языках. До этого момента ролики не публиковались на канале шесть месяцев.

Песков Дмитрий
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