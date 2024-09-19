Зеленский объявил, что ключевые составляющие плана победы Украины уже определены

Российские власти неоднократно заявляли, что не отказываются от переговоров. Однако после атаки на Курскую область Владимир Путин заявил, что прежде всего необходимо «разобраться с бандитами, которые проникли на территорию Российской Федерации». Комментируя использование дальнобойного западного оружия, Путин подчеркивал, что удары по России с его помощью будут рассматриваться как участие НАТО, США и европейских стран в конфликте с Россией.