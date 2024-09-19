Полномочия президента Украины Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая. В стране до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока президентских полномочий Зеленского. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями».