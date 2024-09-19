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Politico заявила о полном контроле фон дер Ляйен над политикой ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен укрепила свою власть в этом исполнительном органе Евросоюза, ее контроль над политикой ЕС станет неограниченным. Такое мнение высказала американская газета Politico.

Источник: Reuters

«Когда она объявляла о назначении 26 комиссионеров и их роли, сразу же стало очевидно: у нее будет неограниченный контроль над политикой Евросоюза», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что переизбравшаяся на второй срок на посту главы ЕК фон дер Ляйен потратила долгое время на то, чтобы полностью убрать из Еврокомиссии внутреннюю оппозицию. Издание к числу такого относит еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии Евросоюза (ЕС) демонстрирует, что при выборе кадров Запад предпочитает самых удобных им кандидатов.

ЕС