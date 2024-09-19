Подчеркивается, что переизбравшаяся на второй срок на посту главы ЕК фон дер Ляйен потратила долгое время на то, чтобы полностью убрать из Еврокомиссии внутреннюю оппозицию. Издание к числу такого относит еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии Евросоюза (ЕС) демонстрирует, что при выборе кадров Запад предпочитает самых удобных им кандидатов.