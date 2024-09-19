Начальник ГУ по труду и занятости Челябинской области покинул свой пост

Как отмечено на сайте ГУ по труду и занятости Челябинской области, Смирнов закончил ЧелГУ по специальности «преподаватель истории». На должности руководителя ведомства он находился с июля 2010 года. Ранее он также работал в комитете по делам молодежи администрации Челябинской области, в Челябинской угольной компании, а также руководил областное отделение Российского союза молодежи.