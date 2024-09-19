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Начальник ГУ по труду и занятости Челябинской области покинул свой пост

От занимаемой должности освобожден Владислав Смирнов.

Источник: Пресс-служба ГУ занятости населения Челябинской области

От занимаемой должности освобожден Владислав Смирнов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Постановление подписано губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Как следует из текста документа, Владислав Смирнов уходит в отставку с сегодняшнего дня, 19 сентября. Также там отмечено, что увольнение происходит по инициативе служащего.

Как отмечено на сайте ГУ по труду и занятости Челябинской области, Смирнов закончил ЧелГУ по специальности «преподаватель истории». На должности руководителя ведомства он находился с июля 2010 года. Ранее он также работал в комитете по делам молодежи администрации Челябинской области, в Челябинской угольной компании, а также руководил областное отделение Российского союза молодежи.

занятость