Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем оружейника

Уважаемые друзья! Вашим самоотверженным трудом, высочайшим профессионализмом, ответственным отношением к делу сегодня, как и во времена Великой Отечественной войны, куется оружие Победы. И для нас нет задачи более важной, чем обеспечить наших защитников Отечества всем необходимым. От того, насколько качественно мы ее выполним, зависят жизни наших героев — участников специальной военной операции, благополучие их семей, судьба всей нашей страны.