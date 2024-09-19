В Госдуме в первом чтении приняли законопроект Башкирии о защите при сделках дарения квартир

По его словам, упрощенная процедура не всегда безопасна. Ею часто пользуются мошенники. Особенно уязвимы перед злоумышленниками одинокие пожилые люди, у которых могут быть проблемы с ментальным здоровьем или которые не разбираются в правовых вопросах. Чтобы их защитить, необходимо изменить правовой механизм.