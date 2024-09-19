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В Госдуме в первом чтении приняли законопроект Башкирии о защите при сделках дарения квартир

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении внесенный парламентом Башкирии проект федерального закона об обязательном нотариальном удостоверении договора дарения недвижимого имущества.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Законопроект предлагает внести изменения в Гражданский кодекс РФ, чтобы обезопасить граждан от мошеннических действий с квартирами через оформление договоров дарения.

«Суть предложения такова: если стороны сделки не состоят друг с другом в близком родстве, то договор должен в обязательном порядке заверяться нотариусом. По закону нотариус должен разъяснить смысл сделки и убедиться в том, что договор действительно соответствует намерениям обеих сторон», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.

По его словам, упрощенная процедура не всегда безопасна. Ею часто пользуются мошенники. Особенно уязвимы перед злоумышленниками одинокие пожилые люди, у которых могут быть проблемы с ментальным здоровьем или которые не разбираются в правовых вопросах. Чтобы их защитить, необходимо изменить правовой механизм.

В течение месяца принимаются поправки. Затем законопроект будет подготовлен к рассмотрению во втором чтении.

недвижимость