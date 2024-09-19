Губернатор Челябинской области получил флаг с передовой

Челябинская область наравне со многими регионами России поддерживает наших бойцов на передовой, в том числе 90-ю танковую дивизию. За всё время отряд успел получить антидроновые ружья, оптические прицелы, беспилотники, инфракрасные камеры (тепловизоры), а также различные средства связи. Не так давно, в конце июня, Алексей Текслер лично встречался с представителями дивизии.