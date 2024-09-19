Алаудинов сообщил о возращении двух курских сел. Военная операция, день 939-й

Взрыв произошел в Харькове. Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Курской и Белгородской областями. По данным ТАСС, ВСУ практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Покровском. Владимир Зеленский сообщил, что «план победы» Украины полностью готов. Как пишут СМИ, он может включать заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.