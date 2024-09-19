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Путин отметил высокий уровень доверия южноуральцев к Алексею Текслеру

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с губернатором Челябинской области и другими главами регионов, которые победили на сентябрьских выборах. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Президент отметил высокий уровень доверия южноуральцев к Алексею Текслеру, который победил с результатом 81,28% поддержки населения.

Источник: предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

«Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей — каждый на своем месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей».

отметил Путин

Явка избирателей была самой высокой за всю историю проведения выборов.

По словам президента, это свидетельствует о том, что граждане страны понимают свою ответственность за судьбу России. Это важно особенно сейчас, в переломный и определяющий будущее государства период.

В пятницу, 20 сентября, состоится торжественная церемония вступления Текслера на пост губернатора Челябинской области.

Ранее стало известно, что на заседании избирательной комиссии Челябинской области Алексею Текслеру вручили удостоверение об избрании на должность главы региона.

Путин Владимир
переговоры