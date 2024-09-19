Путин отметил высокий уровень доверия южноуральцев к Алексею Текслеру

«Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей — каждый на своем месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей».
Явка избирателей была самой высокой за всю историю проведения выборов.
По словам президента, это свидетельствует о том, что граждане страны понимают свою ответственность за судьбу России. Это важно особенно сейчас, в переломный и определяющий будущее государства период.
В пятницу, 20 сентября, состоится торжественная церемония вступления Текслера на пост губернатора Челябинской области.
Ранее стало известно, что на заседании избирательной комиссии Челябинской области Алексею Текслеру вручили удостоверение об избрании на должность главы региона.