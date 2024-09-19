Алексей Текслер принял важные для региона решения по итогам личного приёма граждан

Про ремонт участка автодороги «Обход города Челябинска»
Отремонтировать участок объездной автомобильной дороги «Обход города Челябинска» — от деревни Ключи до транспортной развязки в сторону села Долгодеревенского — губернатора попросила жительница посёлка Красное поле Сосновского района Екатерина Борисова.
— Мы живём в Краснополье, сейчас построили дом в деревне Ключи, очень часто ездим туда, детей возим туда, ездим в райцентр, — пояснила Екатерина Борисова. — Хочется, чтобы безопасно было. А сейчас дорога — в плачевном состоянии: колеи, выбоины, ямы.
Между тем, работа в этом направлении началась задолго до просьбы жительницы. Минувшим летом Миндортранс заключил госконтракт на выполнение ремонта этой дороги, в том числе транспортной развязки на пересечении с автодорогой Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым.
— Этот участок объездной дороги будет сделан в следующем году, — сообщил Екатерине Борисовой Алексей Текслер. — Он у нас один из самых загруженных, и мы приняли принципиальное решение о его расширении до четырёх полос. Сейчас обсуждаем сроки, объёмы, средства, но решение есть. Думаю, что проектирование начнём уже в ближайшее время. И этот вопрос решим. Но необходимо, чтобы и двухполосная дорога была в нормативном состоянии. Эти работы будут проведены.
Между селом Октябрьским и Троицком запустят автобус
Житель Октябрьского района Александр Белый попросил главу региона помочь в организации регулярного транспортного маршрута между селом Октябрьским и городом Троицком. Сейчас у селян нет возможности добраться до города на общественном транспорте, хотя порой в этом возникает жизненно важная необходимость.
— Нет автобусов, маршрута вообще в принципе нет, — рассказал Александр Белый. — У нас больница находится в селе Октябрьском, но многие анализы сдавать в Троицке нужно, роддома нет — тоже в Троицк отправляют планово.
Как оказалось, Миндортранс региона сейчас готовит аукционную документацию для заключения госконтракта на перевозку пассажиров по запрашиваемому маршруту. Однако маршрут по регулируемому тарифу № 878 планировалось открыть в декабре. Но губернатор в связи с обращением людей поручил запустить его раньше, уже с ноября. Запланировано, что автобус будет ходить трижды в неделю и по пути будет заходить ещё в несколько близлежащих населённых пунктов.
Про ремонт музейного здания с 73-летней историей
Преподаватель Брединской детской школы искусств Татьяна Курманова попросила губернатора посодействовать в капитальном ремонте здания Брединского районного историко-краеведческого музея. Музей организовали в 2002 год. Его экспозиция насчитывает около семи тысяч предметов. Но здание, которое построили ещё в 1951 году, требует ремонта.
— Музейные экспозиции располагаются только на половине здания музея. На другой половине этого невозможно сделать, поскольку строение ветхое и находится в аварийном состоянии, — объяснила Татьяна Курманова. — Важно благоустроить и прилегающую территорию.
Губернатор сообщил работнику культуры, что администрация Брединского района уже разработала концепции пространств — тематических, выставочных и общественных зон. Проектная документация современного оснащения музея и смета тоже готовы.
— Решение о ремонте фиксируем, даю поручению включить в бюджет. Если документация готова, то со следующего года и начнём работы.
К слову, Минкульт отметил хорошую посещаемость этого историко-краеведческого музея. В перспективе этот музей способен стать самостоятельной точкой притяжения туристов. Сюда же смогут заглядывать те, кто ежегодно приезжает на Аркаим и Синташту.
Про газификацию ещё одного южноуральского посёлка
Удалось решить во время приёма и просьбу Алтынай Байтеновой о газификации посёлка Климовка Чесменского района, где она живёт. Причём решат вопрос уже в следующем году.
Госэкпертиза проектной документации на строительство сети газоснабжения Климовки протяжённостью 4,2 км получена. По решению губернатора на строительство этой сети в 2025 году району предоставят финансовую поддержку.
— Этот вопрос мы решили. Я поручение дал, взял исполнение на контроль. Газ будет в следующем году. Важно провести работы как можно раньше. Не в ноябре-декабре, а чтобы 1 сентября газ был в домах, чтобы в зиму жители ушли в тепле.
Помимо этого, во время личного приёма были рассмотрены обращения южноуральцев по вопросам медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения — по ним тоже получены положительные решения.