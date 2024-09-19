Алексей Текслер принял важные для региона решения по итогам личного приёма граждан

— Этот участок объездной дороги будет сделан в следующем году, — сообщил Екатерине Борисовой Алексей Текслер. — Он у нас один из самых загруженных, и мы приняли принципиальное решение о его расширении до четырёх полос. Сейчас обсуждаем сроки, объёмы, средства, но решение есть. Думаю, что проектирование начнём уже в ближайшее время. И этот вопрос решим. Но необходимо, чтобы и двухполосная дорога была в нормативном состоянии. Эти работы будут проведены.