Главу Екатеринбурга спросили про «Городок чекистов», развязку у «Калины» и подготовку к зиме

Также он рассказал, каким образом будут ремонтировать дома объекта культурного наследия федерального значения «Городок чекистов».
Ограничения из-за статуса.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел прямую линию. Главной темой стала подготовка к зиме, но горожане задали порядка 130 вопросов, которые касались не только отопительного сезона.
Жители «Городка чекистов» (проспект Ленина, дом 69, корпуса 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14) жаловались, что их дома давно не ремонтировались. Работы необходимо провести как на фасаде здания, так и на крыше.
Алексей Орлов напомнил, что дома «Городка чекистов» являются объектами культурного наследия федерального значения. Этот статус накладывает ряд ограничений, которые связаны с проведением ремонтных работ.
Городские власти уже подключились к процессу. Были проведены собрания собственников жилья, где принято решение о работах по ремонту крыш и о наделении Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга полномочиями представлять интересы всех собственников помещений. Чиновники будут взаимодействовать с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, подрядными организациями.
До конца 2024 года планируется провести обследование домов и разработать проектную документацию на ремонт крыш. Необходимые работы должны провести в 2025 году.
«В нашем регионе в качестве пилотного проекта отобраны многоквартирные дома — объекты культурного наследия для первоочередного выполнения капремонта общего имущества. Если проект будет признан удачным, то это позволит принять решение о переносе на более ранний срок ремонт домов, являющихся объектами культурного наследия», — сказал Алексей Орлов.
Готовность 77%
Волнует жителей Екатеринбурга и развязка у концерна «Калина». Горожане переживают, что ее реконструкция затянется. Алексей Орлов сообщил, что общая готовность объекта составляет 77%. Движение по эстакадам третьего и четвертого этапа будет запущено к концу 2024 года.
«Каких-либо обращений от подрядчика по поводу переноса срока действующего муниципального контракта нет, — сказал глава города. — Понятно, что в процессе строительства были выявлены дополнительные объемы, которые не были учтены в проектной документации. И это, в большей степени, связано с переустройством инженерных сетей. Нужно учитывать, что каждый вид таких работ требует дополнительного финансирования, а это, в свою очередь, приводит к корректировке проектной документации».
Полностью работы планируют завершить в 2025 году. За счет реконструкции и строительства новых элементов развязки будет обеспечен свободный транзит транспорта, который свяжет между собой микрорайоны Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок.
Широкая речка.
Тема ремонта дорог стала одной из главных на прямой линии. Жителей Широкой речки интересовало развитие улично-дорожной сети в их микрорайоне. Сейчас ведутся работы на участках улиц Хрустальногорской (от проспекта Академика Сахарова до Суходольской) и Суходольской (от Хрустальногорской до Тенистой).
«Это очень важные транспортные артерии, мы эти работы обязательно завершим до конца года, — сказал Алексей Орлов. — Работа с подрядной организацией ведется, приняты меры по увеличению численности рабочих, строительной техники на этих объектах. Их готовность составляет 83%. Сегодня там проводятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части, монтаж сети уличного освещения».
По улице Хрустальногорской проложены две проезжие части по две полосы движения шириной по 4 метра в каждой, тротуары шириной от 3,5 до 8,1 метра и велодорожки шириной 3 метра. На улице Суходольской делают две проезжие части, четыре полосы движения шириной по 4 метра, тротуары шириной от 2,25 до 4,5 метра и велодорожки.
За техникой будут следить.
Не оставили без внимания жители Екатеринбурга и подготовку коммунальной техники к зиме. Ведь ранее горожане периодически жаловались на плохую уборку снега и наледи. По словам Алексея Орлова, уже к середине октября районные ДЭУ переведут большую часть техники для работы в зимних условиях, ее отремонтируют.
«Всего в районных ДЭУ насчитывается порядка 400 единиц различных видов техники, которая используется в зимний период (автогрейдеры, шнекороторы, фронтальные погрузчики и другие), — сказал Алексей Орлов. — Все машины оборудованы навигационной системой, позволяющей отслеживать их работу и перемещение в онлайн-режиме».
Кроме этого, ДЭУ каждого района заблаговременно создает запас противогололедных материалов и фракционного песка. С наступлением периода гололедицы ПГМ применяются для обработки проезжей части, а песчаными смесями посыпают тротуары.