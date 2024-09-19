Главу Екатеринбурга спросили про «Городок чекистов», развязку у «Калины» и подготовку к зиме

«Каких-либо обращений от подрядчика по поводу переноса срока действующего муниципального контракта нет, — сказал глава города. — Понятно, что в процессе строительства были выявлены дополнительные объемы, которые не были учтены в проектной документации. И это, в большей степени, связано с переустройством инженерных сетей. Нужно учитывать, что каждый вид таких работ требует дополнительного финансирования, а это, в свою очередь, приводит к корректировке проектной документации».