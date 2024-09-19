Председателем думы Иркутского района стал участник СВО Алексей Панько

Несмотря на участие в СВО, депутатскую деятельность не бросал. За прошедшие периоды в избирательном округе Алексея Панько и соседнем было реализовано множество проектов: в рамках федерального партийного проекта построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Урик-арена» и стадион, капитально отремонтированы все школы в избирательном округе, построена новая школа в Грановщине (одна из самых больших в регионе). Постоянно ведется работа по ремонту дорог, благоустройству территорий. Реализован целый ряд мероприятий в рамках партийного проекта «Городская среда».