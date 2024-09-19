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Председателем думы Иркутского района стал участник СВО Алексей Панько

Председателем думы Иркутского района стал участник СВО Алексей Панько. Его кандидатура была рекомендована Президиумом регионального политсовета «Единой России».

19 сентября на первом заседании вновь избранного состава думы Иркутского района председателем представительного органа был избран участник специальной военной операции Алексей Панько. Его кандидатура была рекомендована местным политсоветом «Единой России» и Президиумом регионального политсовета партии.

Алексей Панько — один из самых опытных муниципальных депутатов в Иркутской области. В ЕДГ 8 сентября он был избран в четвертый раз. В прошлом созыве он также был председателем Иркутской районной думы.

«Алексей — участник СВО, доброволец, патриот большой и малой Родины, активно занимается доставкой помощи в зону СВО. Рад за него, от души поздравляю с избранием», — сказал секретарь Иркутского районного местного отделения «Единой России», мэр Иркутского района Леонид Фролов.

С апреля 2022 года, в числе первых добровольцев из Иркутской области, Алексей Панько стал участником специальной военной операции. Участвовал в боевых действиях на Харьковском, Авдеевском направлениях.

С самого начала СВО активно занимается гуманитарной помощью — сбором и транспортировкой необходимых грузов «за ленточку».

Несмотря на участие в СВО, депутатскую деятельность не бросал. За прошедшие периоды в избирательном округе Алексея Панько и соседнем было реализовано множество проектов: в рамках федерального партийного проекта построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Урик-арена» и стадион, капитально отремонтированы все школы в избирательном округе, построена новая школа в Грановщине (одна из самых больших в регионе). Постоянно ведется работа по ремонту дорог, благоустройству территорий. Реализован целый ряд мероприятий в рамках партийного проекта «Городская среда».

Напомним, по итогам выборов в Иркутской области 8 сентября депутатами муниципальных дум стали 14 участников СВО, выдвинутых от партии «Единая Россия». Еще один единоросс избран главой муниципального образования. В думу Иркутского муниципального района избраны два участника СВО — Алексей Панько и Николай Домашевский.