Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Южной Осетией

Проект закона о ратификации договора опубликован в электронной базе Госдумы. В нем сказано, что документ направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.
Представителем президента при рассмотрении вопроса ратификации договора назначен замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Рамиль Сайфутдинов. Правительство уже поддержало ратификацию договора.
Россия признала независимость Южной Осетии в августе 2008 года после пятидневной войны с Грузией. Представитель парламента республики Алан Алборов в начале 2024 года заявлял об обсуждениях с Россией вопроса вхождения в ее состав.