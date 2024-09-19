Олбани
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Южной Осетией

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества. Страны подписали документ в Цхинвале в преддверии 15 годовщины независимости Южной Осетии — 23 августа 2023 года.

Источник: Пресс-служба Президента России

Проект закона о ратификации договора опубликован в электронной базе Госдумы. В нем сказано, что документ направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере.

Представителем президента при рассмотрении вопроса ратификации договора назначен замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Рамиль Сайфутдинов. Правительство уже поддержало ратификацию договора.

Россия признала независимость Южной Осетии в августе 2008 года после пятидневной войны с Грузией. Представитель парламента республики Алан Алборов в начале 2024 года заявлял об обсуждениях с Россией вопроса вхождения в ее состав.