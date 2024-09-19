Приморские депутаты поддержали законопроект о наказании за склонение к абортам

Депутаты приморского Заксобрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан большинством голосов поддержали законопроект о запрете склонения к абортам сразу в трех чтениях.



Автором идеи стал уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Мельников. На заседании комитета вместо него выступал руководитель аппарата омбудсмена Денис Белькин.



«Мы не первый субъект на территории Российской Федерации — на июнь 2024 года таких проектов законов было принято на территории страны десять в десяти субъектах. Мы пытаемся со своей стороны, со стороны краевого законодателя создать какую-то систему, которая бы все равно не популяризировала данный вид вмешательства», — рассказал Белькин.



Приморский законопроект, по мнению его автора, должен «выстроить систему защиты прав женщин» в вопросе оказания подобных услуг.

Напомним, предложение омбудсмена заключается в установлении административной ответственности за склонение к абортам. За нарушение закона предполагаются штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для должностных лиц и от 40 тыс. до 100 тыс. — для юридических.



Окончательное решение по поводу принятия закона депутаты дадут 25 сентября на очередном заседании краевого парламента.