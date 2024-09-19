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Куйвашев поручил подготовить весь жилфонд к отопительному сезону к октябрю

По данным на 19 сентября, отопление уже включили в 16 муниципалитетах Свердловской области.

Губернатор Свердлловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства, которое прошло 19 сентября, поручил подготовить весь жилфонд региона к подаче тепла к началу октября. На подготовку к новому отопительному сезону в этом году было напрвлено почти в два раза больше, чем в 2023 году — более 14 миллиардов рублей.

Глава региона поставил задачу перед членами правительства, управляющими округами и главами муниципалитетов по надзору за своевременным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

На данный момент отопление включили уже в 16 муниципалитетах.

ЖКХ