Куйвашев поручил подготовить весь жилфонд к отопительному сезону к октябрю

Губернатор Свердлловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства, которое прошло 19 сентября, поручил подготовить весь жилфонд региона к подаче тепла к началу октября. На подготовку к новому отопительному сезону в этом году было напрвлено почти в два раза больше, чем в 2023 году — более 14 миллиардов рублей.