Куйвашев поручил подготовить весь жилфонд к отопительному сезону к октябрю

Губернатор Свердлловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства, которое прошло 19 сентября, поручил подготовить весь жилфонд региона к подаче тепла к началу октября. На подготовку к новому отопительному сезону в этом году было напрвлено почти в два раза больше, чем в 2023 году — более 14 миллиардов рублей.
Глава региона поставил задачу перед членами правительства, управляющими округами и главами муниципалитетов по надзору за своевременным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы.
На данный момент отопление включили уже в 16 муниципалитетах.