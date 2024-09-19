Игорь Кобзев: Детское здравоохранение — один из приоритетов работы Правительства Иркутской области

«В нашей стране вопросу здоровья будущего поколения уделяют большое внимание: реализуют масштабные инициативы, такие как Год семьи и Десятилетие детства, готовят новые национальные проекты по сохранению здоровья семьи. Все это свидетельствует о крайней важности той ставки на здоровье нации, которую делает наше государство. Детское здравоохранение — один из приоритетов работы Правительства Иркутской области. В планах — значительное расширение возможностей оказания высокотехнологичной помощи маленьким пациентам региона. За последние годы врачи сделали качественный рывок: внедрили в работу пересадку органов детям, расширили спектр операций на сердце, оперируют детей в первые часы жизни», — сказал глава региона.