Игорь Кобзев: Детское здравоохранение — один из приоритетов работы Правительства Иркутской области

«В нашей стране вопросу здоровья будущего поколения уделяют большое внимание: реализуют масштабные инициативы, такие как Год семьи и Десятилетие детства, готовят новые национальные проекты по сохранению здоровья семьи. Все это свидетельствует о крайней важности той ставки на здоровье нации, которую делает наше государство. Детское здравоохранение — один из приоритетов работы Правительства Иркутской области. В планах — значительное расширение возможностей оказания высокотехнологичной помощи маленьким пациентам региона. За последние годы врачи сделали качественный рывок: внедрили в работу пересадку органов детям, расширили спектр операций на сердце, оперируют детей в первые часы жизни», — сказал глава региона.
В Иркутск прибыл главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, Президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, Президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев, главный внештатный специалист-педиатр Минздрава России в Приволжском федеральном округе Лариса Балыкова, главный внештатный специалист-педиатр в Сибирском федеральном округе Ольга Федорова.
Как сообщает пресс-служба областного Правительства, на конференции обсудят первичную медико-санитарную помощь детям: проблемы и пути их решения, научные и практические аспекты развития педиатрии, качество оказания медицинской помощи детям, оказание медицинской помощи детям в образовательных организациях, особенности детского питания, иммунопрофилактику в педиатрии, семейную иммунопрофилактику, социально значимые и редкие заболевания в практике врача-педиатра.
Всего в Иркутской области 50 медучреждений оказывают медицинскую помощь детям. В 2023 году высокотехнологичную помощь в медучреждениях Приангарья оказали 910 детям по 13 профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, операции в период новорожденности, торакальную, челюстно-лицевую хирургию.
Продолжается строительство детской поликлиники ИГКБ № 10 в городе Иркутске, а также детской поликлиники Заларинской районной больницы, готовится начало строительства детской поликлиники на 150 посещений в поселке Усть-Ордынский, что соответствует задачам реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».