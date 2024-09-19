В России создадут реестр учета иностранцев, незаконно находящихся в стране

После того как иностранного гражданина внесут в реестр, он не сможет управлять транспортным средством, пользоваться услугами банков, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки и оформлять детей в детские сады и школы.
Александр Горовой надеется на помощь от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и на компетенцию технических служб страны.
8 августа президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона. С их помощью должностные лица органов внутренних дел смогут принять решение о выдворении за пределы РФ незаконно находящихся иностранных граждан. Пока такое решение может вынести только суд. Законы должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.