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В России создадут реестр учета иностранцев, незаконно находящихся в стране

В России создается реестр для мигрантов, которые незаконно находятся на территории страны. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой в интервью «Коммерсанту».

Источник: РИА "Новости"

После того как иностранного гражданина внесут в реестр, он не сможет управлять транспортным средством, пользоваться услугами банков, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки и оформлять детей в детские сады и школы.

Александр Горовой надеется на помощь от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и на компетенцию технических служб страны.

8 августа президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона. С их помощью должностные лица органов внутренних дел смогут принять решение о выдворении за пределы РФ незаконно находящихся иностранных граждан. Пока такое решение может вынести только суд. Законы должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.

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