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Алексей Текслер вновь вступит в должность губернатора Челябинской области 20 сентября

В пятницу, 20 сентября, состоится торжественная церемония вступления в должность губернатора Челябинской области. На второй срок был избран Алексей Текслер. Южноуральцам рассказали, где можно будет посмотреть церемонию в прямом эфире.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

— Трансляция церемонии будет вестись в эфире телеканалов «ОТВ» и «31 канал», на сайте 1obl.tv, в социальных сетях губернатора и правительства Челябинской области, а также на ресурсах медиахолдинга «Гранада Пресс». Начало трансляции в 14 часов.

сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, Алексей Текслер одержал уверенную победу на выборах. Он был переизбран на второй срок с 81,28% голосов. Избирательная комиссия Челябинской области сообщила об обработке 100% протоколов на выборах губернатора 9 сентября. Текслер уже получил удостоверение об избрании.