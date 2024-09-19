Алексей Текслер вновь вступит в должность губернатора Челябинской области 20 сентября

— Трансляция церемонии будет вестись в эфире телеканалов «ОТВ» и «31 канал», на сайте 1obl.tv, в социальных сетях губернатора и правительства Челябинской области, а также на ресурсах медиахолдинга «Гранада Пресс». Начало трансляции в 14 часов.
Напомним, Алексей Текслер одержал уверенную победу на выборах. Он был переизбран на второй срок с 81,28% голосов. Избирательная комиссия Челябинской области сообщила об обработке 100% протоколов на выборах губернатора 9 сентября. Текслер уже получил удостоверение об избрании.