Игорь Кобзев подписал распоряжение о поощрении Почетным знаком «Отцовская доблесть»

Почетный знак «Отцовская доблесть» учрежден в Иркутской области в 2022 году указом Губернатора Игоря Кобзева. Им награждают мужчин, постоянно или преимущественно проживающих на территории Иркутской области не менее десяти лет, занимающихся общественной деятельностью, достойно воспитывающих (воспитавших) трех и более детей, включая усыновленных или находящихся не менее пяти лет под опекой, при достижении третьим ребенком возраста семи лет и при наличии в живых остальных детей. Поощрение почетным знаком происходит на конкурсной основе.