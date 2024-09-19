Игорь Кобзев подписал распоряжение о поощрении Почетным знаком «Отцовская доблесть»

В 2024 году знак получат 10 многодетных отцов: Виктор Багдуев, Андрей Вилицкий, Сергей Воротынов, Алексей Ерошенко, Олег Каймонов, Николай Киризлиев, Евгений Мищенко, Павел Старцев, Константин Толкачев, Алексей Шашлов.
Вручение почетного знака приурочат ко Дню отца, который отмечается в России в третье воскресенье октября. К знаку устанавливается единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, напоминает пресс-служба облправительства.
«Воспитание детей — тяжкий труд. Это требует ежедневного терпения, внимания и трудолюбия. Как сын и как отец я понимаю, что главная мужская задача — стать для своей семьи надежной опорой, а для своих детей — наставником, защитником и другом. Важно, когда в семье отец становится примером, учителем и наставником. Именно такие мужчины удостоены Почетного знака “Отцовская доблесть”, — сказал Игорь Кобзев.
Почетный знак «Отцовская доблесть» учрежден в Иркутской области в 2022 году указом Губернатора Игоря Кобзева. Им награждают мужчин, постоянно или преимущественно проживающих на территории Иркутской области не менее десяти лет, занимающихся общественной деятельностью, достойно воспитывающих (воспитавших) трех и более детей, включая усыновленных или находящихся не менее пяти лет под опекой, при достижении третьим ребенком возраста семи лет и при наличии в живых остальных детей. Поощрение почетным знаком происходит на конкурсной основе.
Ранее глава региона поддержал инициативу Ассоциации совета отцов Иркутской области об увеличении количества награждаемых. С 2025 года Почетный знак «Отцовская доблесть» будут вручать 15 многодетным отцам.