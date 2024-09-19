Утверждены новые изменения в руководстве омского депархитектуры

Примечательно, что это уже второе значимое кадровое решение в департаменте в текущем месяце: в минувший понедельник, 16 сентября 2024 года, объявлено, что параллельно с должностью главного архитектора Омска пост директора подразделения горадминистрации займет Роман Воробьев.