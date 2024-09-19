Утверждены новые изменения в руководстве омского депархитектуры

Примечательно, что это уже второе значимое кадровое решение в департаменте в текущем месяце: в минувший понедельник, 16 сентября 2024 года, объявлено, что параллельно с должностью главного архитектора Омска пост директора подразделения горадминистрации займет Роман Воробьев.
Таким образом, руководящий состав депархитектуры состоит из директора, первого заместителя Татьяны Фроловой и двух заместителей Елены Шевченко и Ольги Дерябиной, которая до текущего назначения занимала пост главы управления градостроительства, которое также входит в структуру департамента. Прежний пост Дерябиной, согласно данным сайта горадминистрации, теперь является вакантным.