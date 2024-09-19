Министр информации Крыма отправлен в отставку

«Освободить Куршутова Альберта Абдурашитовича от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, — министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», — говорится в теске указа.
Кроме того, глава республики отправил в отставку министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. А также назначил нового главу Госкомнаца.
Ранее в связи с истечением срока полномочий Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина и его заместителей. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все вице-премьеры были назначены на свои должности вновь. Кроме того, переназначен на должность министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, а врио министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева.