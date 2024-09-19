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Министр информации Крыма отправлен в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку министра внутренней политики, информации и связи РК Альберта Куршутова. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Куршутова Альберта Абдурашитовича от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, — министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», — говорится в теске указа.

Кроме того, глава республики отправил в отставку министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. А также назначил нового главу Госкомнаца.

Ранее в связи с истечением срока полномочий Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина и его заместителей. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все вице-премьеры были назначены на свои должности вновь. Кроме того, переназначен на должность министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, а врио министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева.