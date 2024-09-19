В Самарской области молодым женщинам будут платить за рождение первенца

«Основная задача — крепкая семья и традиционные семейные ценности. Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа “Моя семья”. Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми. Эти меры уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять».