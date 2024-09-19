В Самарской области молодым женщинам будут платить за рождение первенца

Губернатор Вячеслав Федорищев представил программу еще до выборов. Она рассчитана на ближайшие 5 лет.
«Основная задача — крепкая семья и традиционные семейные ценности. Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа “Моя семья”. Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми. Эти меры уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять».
Одной из новых мер поддержки станет единовременная выплата молодым женщинам за рождение первенца. Сумма составит 100 тыс. рублей. Условие — женщине должно быть от 18 до 25 лет.
Также в списке социальных мероприятий программы:
- предоставление единовременной денежной выплаты «семейный капитал» при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 тыс. рублей без документов, подтверждающих вид и объемы понесенных расходов;
- сокращение срока ожидания жилья по программе «Молодая семья»;
- совершенствование системы поддержки и адаптации социально уязвимых категорий граждан.