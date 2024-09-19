Аксенов уволил главу Минэкономразвития Крыма

Как сообщалось ранее, председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма стал Руслан Якубов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Руководитель региона пожелал чиновнику удачи и успехов на благо Крыма.