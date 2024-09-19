Аксенов уволил главу Минэкономразвития Крыма

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко покинул свой пост. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Освободить Шеряко Дмитрия Ивановича от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, — министра экономического развития Республики Крым», — говорится в документе.
Причиной такого решения стало то, что срок полномочий чиновника истек.
Напомним, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов лишился своего поста. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
Как сообщалось ранее, председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма стал Руслан Якубов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Руководитель региона пожелал чиновнику удачи и успехов на благо Крыма.