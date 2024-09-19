Айрат Фатхуллин избран главой Тюлячинского района Татарстана

Фатхуллин родился в 1981-м в д. Большая Меша, Сабинского района РТ. В 2002-м он окончил казанский педагогический университет по специальности «преподаватель допризывной и физической подготовки». В прошлом работал педагогом допобразования и физкультуры. С 2011 года занимал должность замглавы Тюлячинского муниципального района.