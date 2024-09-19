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Айрат Фатхуллин избран главой Тюлячинского района Татарстана

Айрат Гилванович Фатхуллин по представлению Раиса РТ избран главой Тюлячинского муниципального района Татарстана. Об этом стало известно на сессии Тюлячинского района с участием зампредседателя Госсовета РТ Марата Ахметова.

Источник: Reuters

Предыдущий глава района Назип Хазипов по решению Совета Тюлячинского муниципального района от 19 сентября 2024-го досрочно прекратил свои полномочия в связи с избранием депутатом Госсовета РТ седьмого созыва.

Фатхуллин родился в 1981-м в д. Большая Меша, Сабинского района РТ. В 2002-м он окончил казанский педагогический университет по специальности «преподаватель допризывной и физической подготовки». В прошлом работал педагогом допобразования и физкультуры. С 2011 года занимал должность замглавы Тюлячинского муниципального района.