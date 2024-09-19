Глава МИД Польши сделал дерзкий выпад в адрес России из-за Крыма

«Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное… И мы могли бы отложить это на 20 лет», — заявил польский политик.