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Новый генконсул Вьетнама начал работу в Екатеринбурге

Новым генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге назначена Нгуен Май Хыонг. Первую деловую встречу она провела с главой уральского представительства МИД России Александром Харловым.

«Во время встречи прозвучали слова благодарности за бережное отношение к совместной истории, а также плодотворную работу по развитию двусторонних отношений. Генеральный консул отдельно отметила теплоту приема и открытость проживающих на Урале людей», — рассказали в пресс-службе представительства МИД.

Предыдущий генконсул Динь Ван Донг, работавший в Екатеринбурге с 2021 года, покинул должность в прошедшем июле. Генконсульство Вьетнама работает не только по Свердловской области и УрФО, но и по другим регионам, включая Поволжье и Сибирь.