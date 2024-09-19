Новый генконсул Вьетнама начал работу в Екатеринбурге

Предыдущий генконсул Динь Ван Донг, работавший в Екатеринбурге с 2021 года, покинул должность в прошедшем июле. Генконсульство Вьетнама работает не только по Свердловской области и УрФО, но и по другим регионам, включая Поволжье и Сибирь.