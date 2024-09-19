В Петербурге расширяют «квартирные» льготы для многодетных

По действующему законодательству жилищные льготы многодетной семье положены в том случае, если все дети несовершеннолетние. После того, как парламент окончательно примет инициативу и она вступит в силу, на социальное жилье смогут претендовать и семьи, где есть совершеннолетний ребенок до 23 лет, если он проходит очное обучение.