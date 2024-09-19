В Петербурге расширяют «квартирные» льготы для многодетных

По действующему законодательству жилищные льготы многодетной семье положены в том случае, если все дети несовершеннолетние. После того, как парламент окончательно примет инициативу и она вступит в силу, на социальное жилье смогут претендовать и семьи, где есть совершеннолетний ребенок до 23 лет, если он проходит очное обучение.
Речь идет о предоставлении государственного жилищного фонда города или оказания городом содействия в улучшении жилищных условий. Льготы распространяются только на те семьи, где обеспеченность жильем на каждого члена семьи составляет менее 10 квадратных метров.
Как указано в пояснительной записке, в случае принятия проекта льготами смогут воспользоваться 212 семей, а на исполнение законопроекта потребуется 1,9 млрд рублей.