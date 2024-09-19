Стало известно, о чем Алексей Беспрозванных говорил на встрече с президентом

Глава государства встретился с избранными главами регионов. Прямые выборы губернаторов в сентябре прошли в 21 регионе, дистанционное электронное голосование использовалось в семи регионах, в том числе в Калининградской области.
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных стал участником встречи в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
На встрече прозвучало, что «выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы», явка была высокой, а от глав регионов теперь «ждут работы с полной отдачей в интересах страны и ее граждан».
Отметили, что Калининградская область должна чувствовать и жить общей жизнью страны по всем направлениям, «чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей».
Алексей Беспрозванных в свою очередь обозначил несколько целей и задач.
«Одна из — безопасность, в том числе продовольственная, транспортная доступность региона, выравнивание экономических условий. Впереди много работы, серьезные планы, которые предстоит воплотить в жизнь».