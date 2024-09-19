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Стало известно, о чем Алексей Беспрозванных говорил на встрече с президентом

Общение состоялось в режиме видеоконференции.

Источник: Правительство Калининградской области

Глава государства встретился с избранными главами регионов. Прямые выборы губернаторов в сентябре прошли в 21 регионе, дистанционное электронное голосование использовалось в семи регионах, в том числе в Калининградской области.

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных стал участником встречи в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На встрече прозвучало, что «выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы», явка была высокой, а от глав регионов теперь «ждут работы с полной отдачей в интересах страны и ее граждан».

Отметили, что Калининградская область должна чувствовать и жить общей жизнью страны по всем направлениям, «чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей».

Алексей Беспрозванных в свою очередь обозначил несколько целей и задач.

«Одна из — безопасность, в том числе продовольственная, транспортная доступность региона, выравнивание экономических условий. Впереди много работы, серьезные планы, которые предстоит воплотить в жизнь».

сказал врио губернатора