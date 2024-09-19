Лавров указал на приверженность РФ принципам Устава ООН

«Не секрет, что страны коллективного Запада во главе с США стремятся расшатать существующую международно-правовую систему, заменить ее собственным западоцентричным миропорядком, основанным на правилах. Россия, со своей стороны, твердо привержена принципам Устава ООН в их полноте и взаимосвязи. Исходим из того, что безусловное соблюдение общепризнанных норм международного права — важнейшая составляющая в деле формирования более справедливого многополярного мироустройства, учитывающего культурно-цивилизационное многообразие народов мира, их право самим распоряжаться своей судьбой», — подчеркнул министр.