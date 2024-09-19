Reuters: ЕС больше года покупает для Украины артиллерийские снаряды в Индии

По данным статистики, за два года до начала конфликта три крупных индийских производителя боеприпасов Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems экспортировали компоненты боеприпасов в Италию, Чехию, Словению и Испанию на сумму $2,8 млн. С февраля 2022 по июль 2024 года — боеприпасы и их компоненты на сумму в $135,3 млн.