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Reuters: ЕС больше года покупает для Украины артиллерийские снаряды в Индии

Артиллерийские снаряды индийского производства попадают на Украину из Евросоюза, сообщили источники Reuters. Утверждается, что такие поставки ведутся уже больше года. По данным британского агентства, Россия протестовала против поставок, но Индия никак не вмешалась в ситуацию.

Источник: Reuters

Речь идет о небольшом количестве боеприпасов. Источник Reuters оценил его менее чем в 1% от импорта оружия Украины. Индийские снаряды, как говорится в сообщении агентства, поступали в том числе из Италии и Чехии.

По данным статистики, за два года до начала конфликта три крупных индийских производителя боеприпасов Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems экспортировали компоненты боеприпасов в Италию, Чехию, Словению и Испанию на сумму $2,8 млн. С февраля 2022 по июль 2024 года — боеприпасы и их компоненты на сумму в $135,3 млн.

Россия, как утверждает агентство, поднимала вопрос поставок как минимум дважды, в том числе на встрече министров иностранных дел Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара в Казахстане в июле. Источник Reuters в Индии утверждает, что Нью-Дели следит за ситуацией, однако, по информации агентства, Индия не предприняла никаких действий по ограничению поставок, хотя условия экспорта ограничивают несанкционированную передачу оружия.